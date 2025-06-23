Talas'ta Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi
Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Dünden Bugüne Çocuk Oyunları Şenliği'nde çocuklar, geleneksel ve modern oyunlarla eğlendi. Şenlikte yüz boyama, halat çekme ve çuval yarışı gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca çocuklar teknoloji atölyesinde yeni beceriler edindiler.
Talas Belediyesi tarafından "Dünden Bugüne Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenidoğan Mahallesi Anneler Parkı'nda düzenlenen şenlikte, geleneksel ve modern oyunlarla çocuklar eğlendi.
Şenlikte, yüz boyama, halat çekme ve çuval yarışması gibi etkinlikler yapıldı.
Teknoloji atölyesinde ise yeni beceriler edinme fırsatı bulan çocuklar, akıl ve zeka oyunları oynadı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, etkinliğin çocukların hem eğlenerek sosyalleşmelerini hem de geleneksel oyunları tanımalarını amaçladığını belirtti.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Kültür Sanat