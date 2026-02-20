Haberler

Talas Belediyesi Hacivat ile Karagöz'ü çocuklarla buluşturdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Talas Belediyesi, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında çocuklar için 'Gölgenin Canı' adlı tiyatro oyununu sahneledi. Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, minik izleyiciler eğlenceli bir gün geçirdi.

Talas Belediyesinin ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerin ilkinde çocuklar tiyatro oyunuyla buluştu.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun "Gölgenin Canı" adlı oyunu, minik izleyicilerin yanı sıra ailelerinden beğeni aldı.

Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuna dikkati çekti.

Hava şartları dolayısıyla ramazan etkinlikleri için kapalı bir alana ihtiyaçları olduğunu belirten Yalçın, haftanın üç günü kendilerine salonu tahsis eden üniversite yetkililerine teşekkür etti.

Tiyatronun çocukların dil ve düşünce gelişimi için önemine değinen Yalçın, bu nedenlerle zaman zaman çocukları tiyatro oyunlarıyla buluşturduklarını kaydetti.

Müzikal bir eğlence atmosferinde geçen oyunda Hacivat ile Karagöz, gölgelerin ardından sahneye çıkarak başlarından geçen olayları mizahi bir dille anlattı.

Programın sonunda Başkan Yalçın, Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürü Betül Gökçe'ye teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın

100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Ramazanın ilk günü skandal görüntü: Ayaklarıyla hamur yoğurdu

Ramazanın ilk günü skandal görüntü
Murat Dalkılıç'ın ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu olamaz

İfadesinde geçen ünlü Türk teknik direktörün ismi şaşırttı
40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti

40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Pereira'dan Fener taraftarını duygulandıran yanıt

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten