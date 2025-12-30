Talas Belediyesi, ilçenin tanıtımı için rehberlere gezi programı düzenledi

Talas Belediyesi, ilçenin tanıtımı için Nevşehir Rehberler Odası'na bağlı 90 profesyonel rehberi ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, rehberlere ilçenin turistik yerleri Osmanlı Kültür Sokağı, Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi ve Su Medeniyetleri Galerisi gezdirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Talas'ta gerçekleştirilen programın ilçe turizmine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Programda, 90 rehberi Talas'ta misafir ettiklerini belirten Dursun, "Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a bu güzel ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Her şeyin bir anlamı vardır. Bu anlam bazen bir kültür varlığıyla, bazen doğayla ifade edilir. İşte bu değerleri en doğru ve güçlü şekilde anlatanlar rehberlerimizdir. Bizim de sahip olduğumuz bu değerleri onlara göstermek son derece kıymetli." ifadelerini kullandı.

Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur ise Talas'ta ortaya konulan kültürel yaklaşımın rehberlik mesleği açısından çok değerli olduğunu belirtti.

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam da belediyenin turizm vizyonuna dikkati çekerek, "Nevşehirli rehberlerimizi Talas Osmanlı Sokağı'nda gezdirdik. Mustafa Yalçın başkanımıza, turizme, kültüre ve kültürel mirasa verdiği değer için canıgönülden teşekkür ediyorum. Bu anlayış Kayseri turizmine ciddi katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.