Talas'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri "Rota Talas" turlarıyla tanıtıldı

Güncelleme:
Talas Belediyesi'nin düzenlediği 'Rota Talas' turları ile yerli ve yabancı turistler, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini ücretsiz olarak keşfetme fırsatı buluyor. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, turların Talas'ı turistler için daha çekici hale getirdiğini belirtti.

Talas Belediyesi öncülüğünde yürütülen "Rota Talas" turlarıyla ilçenin tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı turistler, tarihi mirası ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan ilçeyi belediyenin iki katlı otobüsüyle düzenlenen turlar ve profesyonel rehberler eşliğinde ücretsiz keşfetme imkanı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, turların ilçenin kültürel tanıtımına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

En önemli hedeflerinin Talas'ı ulusal ve uluslararası turizm rotaları arasında konumlandırmak olduğunu vurgulayan Yalçın, "2025 yılında iki katlı gezi otobüsüyle 6 bin 12 kişiye ulaştığımız bu hizmet, Talas'a yönelik artan ilginin somut bir göstergesidir. Bu başarının ilçemizin sosyal ve kültürel gelişimine güçlü katkılar sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

