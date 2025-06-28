Susurluk Kazası'nın Kahramanı Abdullah Çatlı'nın Hayatı Filmi Oluyor

Susurluk Kazası'nın Kahramanı Abdullah Çatlı'nın Hayatı Filmi Oluyor
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1996 yılında meydana gelen Susurluk Kazası'nda hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın hayatını konu alan 'Çatlı' filmi için hazırlıklar sürüyor. Eski futbolcu Vedat İnceefe, Çatlı'yı canlandıracak. Filmin yönetmenleri Onur Tan ve Ömer Faruk Sorak, senaryo ekibinde ise Çatlı'nın ailesi yer alıyor.

1996 yılında gerçekleşen 'Susurluk Kazası'nda vefat eden Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor. 'Çatlı' adıyla gösterime girecek olan filmde Abdullah Çatlı'yı eski futbolcu Vedat İnceefe canlandıracak.

Filmi, Kurtlar Vadisi ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yönetmeni Onur Tan ve sayısız esere imza atan Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Ömer Faruk Sorak beraber çekecek.

Filmin senaryo ekibinde Tan'ın yanı sıra Meral Çatlı ve Babam Çatlı kitabının yazarı Çatlı'nın kızları Doç. Dr. Gökçen Çatlı ile öğretim görevlisi Selcen Çatlı da yer alıyor. Filmin yapımcılığını Safe Medya Seyfi Şahin yaparken vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

Filmde Çatlı'ya hayat verecek olan İnceefe, Susurluk Kazası'nın yaşandığı yıl olan 1996'da Galatasaray'a transfer olmuştu. Abdullah Çatlı'ya benzerliği ile dikkat çeken Vedat İnceefe rol öncesi bir çok eğitim alırken aile ile yakından görüşerek role girmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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