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Sürmene'de Kültür ve Sanat Festivali Korteji Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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TRABZON'un Sürmene ilçesinde düzenlenen 'Kültür ve Sanat Festivali' kapsamında yapılan kortej yürüyüşünde 61 kemençe sanatçısı ezgiler eşliğinde yürüdü. Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, etkinliğin amacının kültürel kimliği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde 'Kültür ve Sanat Festivali' kapsamında düzenlenen kortejde 61 kemençe sanatçısı ezgiler eşliğinde yürüdü, renkli görüntüler ortaya çıktı.

İlçede 'Kültür ve Sanat Festivali' kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe; Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Çoşkun, Sürmene Gençlik ve Spor Müdürü Kağan Seymen, 61 kemençe sanatçısı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sürmene Gençlik Merkezi önünden başlayan yürüyüşte kemençeli çalındı, ezgiler eşliğinde yüründü. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, festival alanında sona erdi.

'SOSYAL BAĞLARI GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLAMAKTAYIZ'

Kültürü gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyleyen Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, "Tam tarihini bilmemekle birlikte ilk kemençe korteji, Sürmene'mizde 1950'li yıllarda yapılmıştır. Festival kapsamında düzenlemiş olduğumuz kemençe korteji, bölgemizin kültürel kimliğini yaşatmak ve bu kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için de büyük öneme sahiptir. Bu kültüre sahip çıkmak ve sürdürmek adına kemençe korteji, katılan sanatçılarımızın yerel kemençe ustalarının önderliğinde müzikal becerilerini sergileyerek ustalarına hünerlerini göstermeleri adına da önem arz etmektedir. Bizler, bu tür etkinliklerle toplulukları bir araya getirmek ve sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlamaktayız. Bu kortejin enerji ve coşkusu, kemençenin ritmiyle ilçemizi festival kapsamında ülkemize ve dünyaya tanıtmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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