Liseli Zeynep'in kara kalem çalışmaları kent müzesinde sergileniyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Suriyeli lise öğrencisi Zeynep El Abuş'un kara kalem resim sergisi, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Keşan Kent Müzesi'nde ziyarete açıldı. Sergiye öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Suriye'nin Halep şehrinden iç savaş nedeniyle 2013 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç eden Safiye Erol, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı bölümü 9'uncu sınıf öğrencisi Zeynep El Abuş tarafından 15-21 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle hazırlanan kara kalem resim sergisinin açılışı Keşan Kent Müzesi'nde gerçekleştirildi. Sergiye; öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

'ANNEM DE RESİM ÇİZİYORDU'

Zeynep El Abuş, "Önce Şanlıurfa'ya daha sonra ise Keşan'a yerleştik. Eğitimime burada devam ediyorum. Resim çizmeyi videolardan izleyerek öğrendim. Annem de resim çiziyordu. O da bana öğretti. Benim de çok hoşuma gitti. Ben de çizmeye başladım. En çok gördüğüm insanların portrelerini çiziyorum. Yüzleri çizmeyi çok seviyorum. Çizdiklerimi insanlara göstermeyi seviyorum. Görünce mutlu oluyorlar, ben de daha çok mutlu oluyorum. Kara kalem resim çizmeye devam edeceğim. Çünkü daha çok hoşuma gidiyor. İleride stilist olmak istiyorum. Daha çok hayal gücümü geliştirerek, tasarım yapmak istiyorum. Daha çok bir şeyler yaratmak istiyorum. Çevremde de çizim yapmak isteyenleri özendiriyorum. Birkaç kez deneyip bırakıyorlar. Devam etmek istemiyorlar. Ama bence devam etmeleri lazım. Sergi, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında açıldı. Sergide, birkaç yıl içerisinde çizdiğim resimler yer alıyor" dedi.

'FİKİRLER VE DEVRİMLER SANATLA YAYILIR'

Okulun resim öğretmeni Erol Yazla da "Sanat; ulusun ilerlemesinin temel taşlarından biridir. Fikirler ve devrimler sanatla yayılır. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; 'Sanat bir milletin yaşam damarlarından biri ve gelişmenin anahtarıdır' Gençlerde bu yolda elimizde yoğrulan bizlerin çocuklarıdır. Bizler gençlerimizi sanat eğitimi yoluyla bağımsızlık, öz saygı, iş birliği becerilerini geliştirmeye, yeteneklerini keşfetmelerine aracılık etmekteyiz. Bugün burada Zeynep kızımızın becerilerini sizlerle paylaşmak için bir sergi düzenledik" diye konuştu.

'KALBİ İLE DE BAKIYORLAR'

Okul müdürü İlyas Cengiz ise "Çizen insan duygularını resme döküyor. O resimde sadece çizgiler, boyalar değil aynı zamanda onu yapanın duyguları var. İşin olumlu tarafıysa bakanın da duygularını tetikliyor. Bakan sadece gözleriyle değil, kalbiyle de bakıyor. İnsanlar arasındaki etkileşimin en yoğun yaşandığı çalışmalardan birisi de görsel sanatlardır" dedi. Sergi, 22 Mayıs Cuma gününe kadar Keşan Kent Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmine Kılıç:

kız daha 9 sınıf ne anlar moda tasarımından kariyer okuyup kocasına çocuğuna baksın daha iyi hanım kızarın işi başka bu erkeğin işi para kazanmak

Haber YorumlarıAyşegül Aydemir:

burda suriyeli diye öne çıkarıyolar ama türk gençlerinin yaptığı onlarca sergi var haber de olmuyo ülkemizde böyle işler

Haber YorumlarıMehmet Garments:

helal olsun kıza ne güzel iş yapmış hayvanların da resmini koysaymış keşke o ayrı bi güzel olurmuş yazık hayvanlara sokakta aç susuz geziyolar herkes bişey yapmalı

