Sunay Akın, Beşiktaş'ta Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösteri yapacak
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Yazar ve şair Sunay Akın, Beşiktaş'ta 'Cumhuriyet Yolunda' isimli gösterisiyle tarihin bilinmeyen yönlerini anlatacak.
Yazar ve şair Sunay Akın, Cumhuriyet'in 100. yılına özel Beşiktaş'ta sevenleriyle buluşacak. Usta sanatçı 'Cumhuriyet Yolunda' isimli gösterisiyle Beşiktaşlı vatandaşlara tarihin bilinmeyen yönlerini kendine has üslubuyla anlatacak.
Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan etkinliklere, 25 Ekim'de yazar ve şair Sunay Akın'ın Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde (MKM) gerçekleşecek 'Cumhuriyet Yolunda' gösterisiyle başlayacak.
Usta sanatçı Cumhuriyet'in kuruluşundan önce yaşanan tarihi anları ve bağımsızlığa ışık tutan bilgileri izleyiciyle paylaşacak.
Kaynak: ANKA / Kültür Sanat