Sulusaray'daki Sebastapolis Antik Kenti Kazıları Tamamlandı

Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kenti'nde bu sene yürütülen kazılar sona erdi.

Roma İmparatoru Trajan zamanında MS 98-117 yıllarında Pontus Galatius ve Polemoniacus eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya eyaletine dahil edilen antik kentin, döneminde Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu belirtiliyor.

Döneminde çok az şehrin sahip olduğu zenginliğin göstergesi olarak para basma yetkisi bulunan Sebastapolis'in büyük savaşlar, yıkımlar, afetler ile geçiş yollarının değişmesi sonucu eski önemini kaybettiği, zamanla da unutulduğu kaydediliyor.

Sebastapolis Antik Kenti'nde Tokat Müze Müdürlüğünce 1986'da sondaj kazılarıyla başlayan çalışmalar, sonraki yıllarda kurtarma kazısı şeklinde 1991'e kadar devam etmiş, 1991'de ara verilen çalışmalara 2013 yılında tekrar başlanmıştı.

Bugüne kadar bir kısmı ortaya çıkarılan Sebastapolis Antik Kenti'nin büyük bölümü Sulusaray ilçesinin altında yer alıyor.

Antik kent üzerindeki evlerin kamulaştırma çalışmalarının sürdüğü 3 bin 500 nüfuslu Sulusaray'da vatandaşlar, tarihle iç içe bir yaşam sürüyor.

Antik kentteki kazıların bu yılki bölümü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni, Tokat Müze Müdürlüğünün desteği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Davut Yiğitpaşa ve ekibi tarafından yürütüldü.

Yiğitpaşa, AA muhabirine, kazı çalışmalarına farklı üniversitelerden 8 öğretim üyesi, 10 öğrenci ve 10 işçiyle temmuz ayında başladıklarını söyledi.

Daha sonra gönüllü öğrencilerin de kendilerine katıldığını anlatan Yiğitpaşa, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 'Geleceğimiz Miras Projesi' var. Gerekli başvurularımızı yaptık. Olursa bu kapsamda daha uzun süre kazı çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Kazı çalışmalarımızı bu yıl eylül ayı itibarıyla tamamlamış olduk." dedi.