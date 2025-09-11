Sultangazi'de 6. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Festivali Başladı

SULTANGAZİ Belediyesi tarafından 6'ncı Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Festivali bugün başladı. Hafta sonuna kadar devam edecek festivalde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de birlik ve beraberlik bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye adı altında yürüttüğü bir süreç var. Esasında Sultangazi bu sürecin en önemli örneklerinden birisi" dedi.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Anadolu Kültür Festivali kapsamında, 6'ncı Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Festivali bugün başladı. Sultangazi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde, Malatya'ya özgü lezzetler ve kültürel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sultangazi Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda etkinlik alanını dolduran yaklaşık bin 500 kişiye Akçadağ etli pilavı ikram edildi.

Festivalde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de bu birlik ve beraberlik bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye adı altında yürüttüğü bir süreç var. Esasında Sultangazi bu sürecin en önemli örneklerinden birisi. Hem Doğu - Güneydoğulu kardeşlerimizin çok yoğun yaşadığı, Orta Anadolu ve Karadenizli kardeşlerimizin bir ve beraber huzur içerisinde kardeşçe yaşadığı güzel bir ilçe. Bizim için Terörsüz Türkiye projesi oldukça önemli. Biz bu süreci Sultangazi olarak destekliyoruz ve alana çıktığımızda halkın da bu sürece desteğini görüyoruz ve yaşıyoruz. Bugüne kadar kardeşçe bu topraklarla yaşadık. Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Dursun, "Eylül ayı yine coşkuyla Sultangazi'de başlamış oldu. Sultangazi'de komşularımıza yönelik yapmış olduğumuz güçlü programlarımız var ve bunların başında da tanıtım günü adını verdiğimiz, bizim de genel olarak kültür festivali olarak adlandırdığımız faaliyetler var. Bugün yeme içmeye dair örf ve adetlerimizi, yine genel adaba dair örf ve adetlerimizi burada yaşattığımız güzel bir süreç olacak. Bunu yaparken her zaman şunu ifade ediyoruz. Elbette İstanbul'da yaşıyoruz ama kökümüzden, bağlı olduğumuz topraklarımızdan kopmadan, medeniyet değerlerimizi yitirmeden İstanbul'da yaşıyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da yaşarken elbette İstanbul'un nimetlerinden faydalanacağız. Ama geldiğimiz memleketlerimizi, örf ve adetlerimizi, gelenek, göreneklerimizi de yaşatmak için gayret edeceğiz" diye konuştu.

Dursun, "Bizim esasında yaptığımız bu alanı komşularımıza açarak bu kültürün yaşatılmasına katkı sunmak. Bu çerçeve içerisinde Malatya ile başlıyoruz. Haftaya Sivas ile devam edeceğiz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Malatya'yı özleyenleri bekliyoruz. Ama bundan sonra bizi takip etsinler. Kasım ayının 15'ine kadar her hafta sonu bir memleketin örf, adetlerini, gelenek göreneklerini burada yaşatmak için çaba içerisinde olacağız. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, Malatya Dernekler Federasyonu'na ve bu süreçte katkısı olan sivil toplum kuruluşlarına gönülden teşekkür ediyorum. Sultangazi hep güzel, bundan sonra çok daha güzel olacak inşallah" ifadelerini kullandı.