Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi Öğrencilerine Boğaz Turu Düzenledi

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) ile YKS'ye hazırlanarak üniversite kazanan öğrenciler için boğaz turu düzenlendi. 670 öğrencinin katıldığı gezi programına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı.

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi SEDA, YKS sınavında üniversiteye yerleşen öğrenciler için boğaz turu düzenledi. İstanbul'un güzellikleriyle buluşan gençler, boğaz havasının tadını çıkardı. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve SEDA öğretmenleri de öğrencileri yalnız bırakmadı.

Sultangazi'den kalkan servis otobüsleriyle Eminönü İskelesi'ne getirilen öğrenciler, vapura bindi. Boğaz turunda öğrenciler, tarihi yapıları da seyretti. Geziye müzik de eşlik etti. Başkan Dursun, öğrencilerle birlikte halay çektiği gezi, renkli görüntülere sahne oldu.

'SEDA BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ'

SEDA'nın önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "SEDA bizim ilçemizin gözbebeği olan örnek eğitim kurumlarımızdan bir tanesi. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde kurumumuzda eğitim görerek YKS sınavı sonucunda çeşitli üniversitelere yerleşen 670 öğrencimizi öncelikle kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Kişiye özel başarı programıyla, öğrencilere verdiği destekle başarının elde edilmesinde en önemli paya sahip olan eğitimcilerimize de bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. SEDA'mızla daha nice güzel başarılar elde edeceğiz" diye konuştu.