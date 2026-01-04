Edirne'deki Sağlık Müzesi 2025'te yaklaşık 160 bin ziyaretçi ağırladı

Osmanlı dönemindeki tıp eğitimi ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığı Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, 2025 yılında yaklaşık 160 bin ziyaretçi ağırladı.

Sultan II. Bayezid tarafından 1488'de yaptırılan, tıbbiye, şifahane ve imarethane olarak kullanılan külliye, bugün Trakya Üniversitesi bünyesinde "Sağlık Müzesi" olarak hizmet veriyor.

Uluslararası ödüllere sahip müzede, Osmanlı'nın tıp eğitimi ve sağlık alanında yaptığı çalışmalar anlatılıyor.

Akıl hastalarının su, müzik, koku ve uğraş terapileriyle tedavi edildiği Darüşşifa bölümü, Osmanlı tıbbının bu alandaki öncü uygulamalarını yansıtıyor.

Külliyedeki tıp medresesi bölümünde öğrencilerin sosyal yaşamı ve aldıkları eğitim canlandırılırken, imaret bölümünde ise Osmanlı dönemine ait mutfak kültürü, sosyal dayanışma ve yardımlaşma anlayışı ziyaretçilere aktarılıyor.

Sağlık Müzesi Müdürü Enver Şengül, AA muhabirine, müzeye ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Edirne'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin müzeye yoğun ilgi gösterdiğini belirten Şengül, "Müzemizin bilinirliği sürekli artıyor. 2025 yılında Sağlık Müzesi yaklaşık 160 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bunların yaklaşık 10 bini yabancı ziyaretçilerden oluşuyor. Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere Almanya'dan Japonya'ya, Güney Kore'den Hindistan'a kadar dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistler müzemizi gezdi." dedi.

Şengül, ziyaretçilerin Osmanlı tıbbının ulaştığı seviyeyi müzede yakından görme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Dönemin en ileri tıp uygulamaları ve eğitiminin Darüşşifa'da verildiğini belirten Şengül, şunları kaydetti:

"15. yüzyıldan itibaren burada tedavi gören akıl hastaları, musiki, su sesi ve güzel kokularla iyileştirilmeye çalışılmış. O dönemde Batı'da tıbbın bu seviyede olmadığını düşünürsek, Osmanlı'nın ne kadar ileri bir anlayışa sahip olduğu görülüyor. Biz de bu mirası günümüzde tanıtmaya çalışıyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in destekleriyle müzemizi en iyi şekilde düzenliyoruz. Tarihi dokusuna uygun canlandırmalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor."

İstanbul'dan gelen fotoğraf eğitmeni Mustafa Yılmaz ise müzenin fotoğrafçılar için çok özel bir mekan olduğunu ifade ederek, "Müze muhteşem bir yer. Gezmekten ve fotoğraf çekmekten büyük keyif aldık." dedi.

İstanbul'dan gelen Mesut Demirbaş da Edirne'yi ve Sağlık Müzesi'ni çok beğendiğini söyledi.

Sultan II. Bayezid Külliyesi

Sultan II. Bayezid'in Akkirman Seferi'ne çıkarken 1484 yılında temelini attığı külliye, 1488'de tamamlandı.

Osmanlı döneminde tıbbiye, şifahane ve imarethane olarak kullanılan külliyede, 1800'lü yıllardan sonra ağırlıklı olarak akıl ve ruh sağlığına yönelik tedaviler yapıldı.

Balkan Savaşları'nın ardından faaliyeti sona eren ve zarar gören külliye, 1978 yılında Trakya Üniversitesi bünyesine alınarak 1986'da restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan külliyedeki Sağlık Müzesi, 2004 yılında "Avrupa En İyi Müze Ödülü" ve 2007'de "En İyi Sunum Ödülü"ne layık görüldü.