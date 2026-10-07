Süleymaniye'deki 525 eserlik koleksiyon dijital erişime açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yazar İsmail Erünsal tarafından Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine bağışlanan 525 eserlik koleksiyonun dijital erişime açıldığını duyurdu.

Bakan Ersoy, yazar Erünsal'ın bir ömür boyunca bir araya getirerek Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine bağışladığı 525 eserlik koleksiyonun dijital erişime açıldığını duyurdu. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında bağışların önemine dikkat çekti. Ayrıca Ersoy, Erünsal'ın koleksiyonunda bulunan tek nüsha, nadir ve müellif hattı eserlerin artık dünyanın dört bir yanından incelenebildiğini belirtti. Bakan Ersoy, "Hocamızın bu anlamlı bağışı da asırların ilim ve edebiyat birikimini herkesin yararlanabileceği bir hazineye dönüştürdü. Milletimize ait bir emanet olarak gördüğü bu eserlerin daha iyi korunması, gelecek nesillere ulaşması ve daha fazla insanın istifadesine sunulması gayesiyle koleksiyonunu bağışlayan kıymetli hocamız İsmail Erünsal'a gönülden teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Koleksiyonunu bağışladı

Osmanlı kitap ve kütüphane tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan yazar İsmail Erünsal, yıllar boyunca şahsi imkanlarıyla oluşturduğu koleksiyonunu 6 Ağustos'ta Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine bağışladı. Erünsal, bağış kararında Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının son dönemdeki faaliyetlerinin etkili olduğunu belirtti. Eserleri millete ait bir emanet olarak gördüğünü ifade eden Erünsal, koleksiyonunu bağışlayarak bu emaneti asıl sahibine teslim ettiğini, yazmaların daha iyi korunmasının ve daha fazla insanın eserlerden yararlanmasının kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, yaklaşık 2 ay içinde eserlerin bakım, onarım, dijitalleştirme ve kataloglama işlemlerini tamamlayarak koleksiyonu erişime hazır hale getirdi. Koleksiyonun en dikkat çekici eserlerinden birini, Şeyh Galib'in henüz 18-19 yaşlarında tertip ettiği ve kendi el yazısıyla kaleme aldığı Divan'ı oluşturuyor. Şairin gençlik dönemindeki edebi üretimine ışık tutan eser, koleksiyondaki 15 müellif hattı nüsha arasında yer alıyor. İstinsah tarihi, yani kopyalandığı tarih belirlenmiş nüshaların en eskisi ise 1523 tarihli Divan-ı Emir Şahi olarak belirtiliyor. Koleksiyon, bu 503 yıllık nüshanın yanı sıra farklı yüzyılların ilim ve edebiyat birikimini yansıtan çok sayıda yazmayı barındırıyor.

Edebiyat tarihine ait eserler de yer alıyor

Osmanlı padişahı 2. Bayezid dönemi şairlerinden, Safi mahlasıyla tanınan Cezeri Kasım Paşa'nın sağlığında tertip ettiği Divan'ı, koleksiyonun öne çıkan eserleri arasında bulunuyor. Varlığı daha önce bilinmeyen bu metin, şairin edebi kişiliğinin ve dönemin şiir dünyasının araştırılması açısından önem taşıyor. Keşfi ve Urfalı Mustafa Hatti'nin divanları da varlığı bilinmeyen veya başka nüshalarına rastlanmayan metinler arasında yer alıyor. Koleksiyondaki 15 ve 16. yüzyıl edebiyatına ait eserler, divan şiirinin dil ve üslup bakımından gelişimini takip etmeye imkan sağlıyor. Koleksiyon, edebiyatın yanı sıra Osmanlı'nın ekonomik ve diplomatik geçmişine ilişkin önemli kaynaklar da içeriyor. Osmanlı fiyat tarihi açısından değer taşıyan 288 sayfalık Narh Defteri, dönemin ekonomik hayatına ilişkin araştırmalara kaynaklık ediyor. Seyfullah Ağa'nın Sefaretnamesi ile Osmanlı ilmiye teşkilatına ilişkin Tarik Defteri de dikkat çeken eserler arasında bulunuyor. Abdurrahman el-Askeri'nin Miratü'l-Işk adlı eseri ise 16. yüzyıl Melamilik tarihi için bir kaynak niteliği taşıyor.

Yazılı mirasın özel örnekleri de bulunuyor

Tasavvuf ve tarikatlar konulu 185, edebiyat alanında 153 eserin bulunduğu koleksiyonda toplam 55 divan ve 28 icazetname yer alıyor. Tezhip ve diğer süsleme unsurları taşıyan 43 cilt ile tarihi cilt örnekleri de koleksiyonun sanat tarihi bakımından değerini artırıyor. Tek nüsha ve nadir yazmaları, yazarlarının kendi elinden çıkmış eserleri ve tarihi belgeleri bir araya getiren İsmail Erünsal Yazma Eser Koleksiyonu'na, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının www.yek.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı