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Stratonikeia Antik Kenti'nde 'Anahtar Taşıma' Töreni Canlandırıldı

Stratonikeia Antik Kenti'nde 'Anahtar Taşıma' Töreni Canlandırıldı
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Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, Kültürel Miras Topluluğu öğrencileri tarafından antik döneme ait 'Anahtar Taşıma' töreni canlandırıldı. Törende, Lagina Hekate tapınağından alınan kentin anahtarı Yatağan Belediye Başkanı'na teslim edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde "Anahtar Taşıma" töreni canlandırıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kültürel Miras Topluluğu öğrencilerinin döneme ait kıyafetleri giyerek canlandırdığı törende, Lagina Hekate tapınağından alınan kentin anahtarı Stratonikeia'da Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay'a teslim edildi.

Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, öğrencilerin canlandırdığı törenin binlerce yıl öncesine ait ve dünyanın farklı şehirlerindeki insanların katıldığı bir gelenek olduğunu söyledi.

Antik kentlerde yaklaşık 3 bin 500 yıllık tarih sürecine ait her türlü eseri bulup koruyarak gelecek nesillere miras bıraktıklarını belirten Söğüt, "Bu çalışmaların tamamını Geleceğe Miras Projesi kapsamında yıl boyu devam ettiriyoruz. Buradaki çalışmaların bir grubunu da antik dönemde yapılan törenler oluşturuyor." dedi.

Söğüt, 2 bin 200 yıl önce iki kent arasında törenler düzenlendiğini, anahtar taşıma töreninin de bunların en önemlilerinden olduğunu kaydetti.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, ilçenin tarihinin antik kentte yaşatıldığına işaret ederek, "Bugün güzel bir anı tekrar yaşattık. Bu toprakların ne kadar verimli, ne kadar güzel ve etkin olduğunu herkese tanıtma şansımız oldu. Şehrimizin ve tarihimizin bu güzel yerini ilerleyen zamanlarda daha etkin bir şekilde tanıtmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

MSKÜ Kültürel Miras Topluluğu Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Çandarlı Şahin de ülkenin farklı şehirlerinden gelen üniversite öğrencilerinin kentin tarihi ve kültürünü öğrenmeleri için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Yıl boyunca üniversitede çok çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Şahin, anahtar taşıma etkinliğinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Programa, Muğla Büyükşehir Başkan Vekili Durmuş Ali Öztürk, protokol üyeleri, lise ve üniversite öğrencileri ile kente gelen turistler de katıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Kültür Sanat

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