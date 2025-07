Starsailor, 25. Yıl Turnesi İçin Zorlu PSM'de Konser Verecek

İngiliz rock grubu Starsailor, 25. yıl turnesi kapsamında Zorlu PSM'de konser verecek.

"Love Is Here", "Good Souls" ve "Silence is Easy" adlı unutulmaz eserleriyle müzik dünyasında tanınan grup, 24 Ekim'de %100 Müzik katkıları ile hayranlarıyla buluşacak.

James Walsh'un liderliğinde kurulan grup, yeni albümleri "Where The Wild Things Grow"daki eserlerin yanı sıra klasikleşen eserlerin de içinde bulunduğu bir repertuvarı yorumlayacak.

Konserinin biletleri "passo.com.tr"den alınabilir.