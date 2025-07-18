Starsailor, 25. Yıl Turnesi İçin Zorlu PSM'de Konser Verecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz rock grubu Starsailor, 25. yıl turnesi kapsamında 24 Ekim'de Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşacak. Grup, yeni albümleri 'Where The Wild Things Grow' ve klasikleşen eserleri ile sahne alacak.

İngiliz rock grubu Starsailor, 25. yıl turnesi kapsamında Zorlu PSM'de konser verecek.

"Love Is Here", "Good Souls" ve "Silence is Easy" adlı unutulmaz eserleriyle müzik dünyasında tanınan grup, 24 Ekim'de %100 Müzik katkıları ile hayranlarıyla buluşacak.

James Walsh'un liderliğinde kurulan grup, yeni albümleri "Where The Wild Things Grow"daki eserlerin yanı sıra klasikleşen eserlerin de içinde bulunduğu bir repertuvarı yorumlayacak.

Konserinin biletleri "passo.com.tr"den alınabilir.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Kültür Sanat
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?

Memurların doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı

İlk staj gününde giydiği kıyafet başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.