Sorgun'da 4. Yaz Çocuk Şenliği Başladı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Sorgun Festivali (SORFEST) kapsamında düzenlenen 4. Yaz Çocuk Şenliği, kortej yürüyüşüyle başladı.

Kardeşlik Çeşmesi'nden başlayıp Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda sona eren kortejde, motosiklet grupları, engelli bireyler ve ATV kullanıcıları da yer aldı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kortej sonrası yaptığı açıklamada, SORFEST kapsamında düzenlenen 4. Yaz Çocuk Şenliği'nin pazar akşamına kadar süreceğini söyledi.

Ekinci, zıp zıptan, büyük kaydıraklara, plastik rodeodan, sumo güreşlerine kadar birçok plastik oyun ekipmanının yer aldığı oyun parkında, çocukların gönlünce eğleneceğini belirterek "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları mutlu etmek de bizim görevimiz. Gün onların, doyasıya eğlensinler" dedi.

Ekinci, festival kapsamında Atatürk Bulvarı'nda kurulan Yöresel Lezzetler ve Ürünler Sergisi'nin de ilçenin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.???????