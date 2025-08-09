Sorgun'da 4. SORFEST Rüzgarı: Eypio ve Gülden İle Başladı

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen SORFEST, bu yıl da Eypio ve Gülden konserleriyle başladı. Festival, Hayko Cepkin ve diğer sanatçıların performanslarıyla devam edecek.

YOZGAT'ın Sorgun Belediyesi tarafından 4'üncü kez düzenlenen SORFEST, bu yıl da vatandaşları buluşturdu.

Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen SORFEST, Eypio ve Gülden konserleri ile bugün başladı. Şarkıcılar, Şakir Efendi Şehir Meydanı'na kurulan sahneden binlerce dinleyiciyle buluştu. Hayko Cepkin, Atilla Yılmaz ve Merve Özbey konserleriyle devam edecek olan festival, renkli görüntülere sahne oldu.

'BÖLGENİN EN BÜĞÜYÜ'

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekici, marka değeri olan bir festivali hayata geçirdiklerini belirterek, "Bölgenin en büyüğünü yapıyoruz. İç Anadolu bölgesindeki festivallerin en büyüğü, en kalabalık olanı ve müthiş bir organizasyonla bu yıl yine SORFEST'i gerçekleştireceğiz. Hayko Cepkin'in bizim hemşerimiz, Yozgatlı olması hasebiyle bugün burada ağırlıyor olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Memleketine olan hasretini de bir nebze olsun gidereceğini düşünüyorum. Sorgun, Anadolu'nun incisi, Anadolu'nun delikanlısı bir ilçemiz. Civardan özellikle gelen ziyaretçilerimizin olacağını biliyoruz. Hepsini memnuniyetle ağırlamaktan da mutluluk duyarız" dedi.

