Soner Sarıkabadayı Bursa'da Konser Verdi

Soner Sarıkabadayı Bursa'da Konser Verdi
Güncelleme:
Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Bursa'da düzenlenen konserde hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Bursa'da sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.

Gecede orkestrası ile sahne alan Sarıkabadayı, sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Sarıkabadayı, "Unuttun mu Beni?", "Sadem", "Taş", "Mevzu Derin" ve "Kutsal Toprak" gibi şarkıları hayranlarıyla söyledi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

