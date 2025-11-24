Soner Sarıkabadayı Bursa'da Konser Verdi

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Bursa'da sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.

Gecede orkestrası ile sahne alan Sarıkabadayı, sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Sarıkabadayı, "Unuttun mu Beni?", "Sadem", "Taş", "Mevzu Derin" ve "Kutsal Toprak" gibi şarkıları hayranlarıyla söyledi.