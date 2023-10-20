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Soner Arıca'nın Cumhuriyet Marşı'na Yoğun İlgi

Soner Arıca'nın, her yaştan milyonlarca gence armağan ettiği 'Cumhuriyet Marşı'na ilgi her geçen gün çığ gibi büyüyor. Sanatçı, müzik öğretmenlerinden gelen yoğun istek üzerine söz ve müziği kendine, düzenlemesi Miraç Kutlu'ya ait olan 'Cumhuriyet Marşı'nın karaokesini de YouTube kanalına yüklemişti. Okulların günler öncesinden çalışılmaya başladığı marş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 100'lerce okulda okunacak.