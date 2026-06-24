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Sanatçı Soner Arıca'nın annesi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçı Soner Arıca'nın annesi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
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Ordu'da dün vefat eden sanatçı Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca, Fatsa'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene ailesi, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Ordu'da dün vefat eden sanatçı Soner Arıca'nın annesinin cenazesi, toprağa verildi.

Altun Arıca için Fatsa ilçesindeki Hazreti Hamza Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile vatandaşlar katıldı.

Soner Arıca ve aile fertleri, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Sanatçı Kadir İnanır'ın da ablası 95 yaşındaki Altun Arıca'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Fatsa Asri Mezarlığı'nda defnedildi.??????

Kaynak: AA / Nursel Kızıl
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