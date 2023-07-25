Soner Arıca Fatsa'da Unutulmaz Bir Gece Yaşattı
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Hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılanan sanatçı, geceye özel hazırladığı repertuvarıyla Fatsalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Soner Arıca, konserinin finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında çocuklara armağan ettiği 'Cumhuriyet Marşı' ile yaptı. Sahnede Arıca'ya, marşı birlikte seslendirdiği, Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu da eşlik etti.
Hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılanan sanatçı, geceye özel hazırladığı repertuvarıyla Fatsalılara unutulmaz bir gece yaşattı.
Koro da eşlik etti
Soner Arıca, konserinin finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında çocuklara armağan ettiği "Cumhuriyet Marşı" ile yaptı.
Sahnede Arıca'ya, marşı birlikte seslendirdiği, Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu da eşlik etti.
Kaynak: Magazinkolik / Kültür Sanat