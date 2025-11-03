Haberler

Sonbaharın Güzelliği Uzuntaş Köyü'nde Hayat Buluyor

Sonbaharın Güzelliği Uzuntaş Köyü'nde Hayat Buluyor
Bitlis'in Hizan ilçesindeki Uzuntaş köyü, sonbahar renkleriyle fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Tarihi taş evler ve bozulmamış doğasıyla ilgi çeken köy, kent sakinleri ve il dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde taş evleriyle ilgi çeken Uzuntaş köyü, sonbahar renkleriyle fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Bozulmamış doğası, tarihi dokusu, asırlık taş evleriyle yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen köy, sonbaharda da kent sakinlerinin yanı sıra il dışından gelenlerin ilgisini çekiyor.

Sarı, kırmızı, kahverengi ve turuncu renklerle seyrine doyum olmayan manzaranın oluştuğu köyü ziyaret eden fotoğraf tutkunları, bölgenin doğal güzelliklerini, günlük yaşamı, taş evleri görüntülemeye çalışıyor.

Fotoğraf tutkunu Ramazan Öğüt, köyün uzun yıllar geçmesine rağmen tarihi dokusunu koruduğunu söyledi.

Köyde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Öğüt, çektikleri fotoğraflarla güzel anılar biriktirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Kültür Sanat
