Haberler

Sonbahar Renkleriyle Saveriksa Yaylası'nda Besicilerin Yoğun Mesaisi

Sonbahar Renkleriyle Saveriksa Yaylası'nda Besicilerin Yoğun Mesaisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Saveriksa Yaylası, sonbahar mevsiminin son günlerinde besicilere ev sahipliği yapıyor. Hayvanlarını otlatan besiciler, büyüleyici manzaralar eşliğinde kış hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Saveriksa Yaylası, sonbaharın bitmesine sayılı günler kala hayvanlarını otlatmayı sürdüren besicileri ağırlıyor.

İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki yayla, ziyaretçilerine "bulutların üzerinde" hissi vermesinin yanı sıra sonbahar renklerini görmeye değer manzaralar sunuyor.

Yaylada sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan besiciler, büyük ve küçükbaş hayvanlarının yeterli besin alabilmesi için günün büyük bölümünü mevsimin etkisiyle solan otlaklarda geçiriyor.

Zaman zaman sis bulutlarıyla kaplanan Saveriksa Yaylası, hava sıcaklıkları düşmesine rağmen doğal canlılığını koruyor.

Sis bulutları arasında çalışan besiciler, hayvanlarının bakımı ve kışlık hazırlıklarını bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Kültür Sanat
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Astsubayı tekme tokat dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı bomba

Astsubayı öldüresiye dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı olay
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü

Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı, 'En nefret edilen trol' başrolde

Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı
Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi

Engelli vatandaş metrobüs durağında feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.