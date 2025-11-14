Sonbahar Renkleriyle Saveriksa Yaylası'nda Besicilerin Yoğun Mesaisi
Trabzon'un Maçka ilçesindeki Saveriksa Yaylası, sonbahar mevsiminin son günlerinde besicilere ev sahipliği yapıyor. Hayvanlarını otlatan besiciler, büyüleyici manzaralar eşliğinde kış hazırlıklarını sürdürüyor.
Trabzon'un Maçka ilçesindeki Saveriksa Yaylası, sonbaharın bitmesine sayılı günler kala hayvanlarını otlatmayı sürdüren besicileri ağırlıyor.
İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki yayla, ziyaretçilerine "bulutların üzerinde" hissi vermesinin yanı sıra sonbahar renklerini görmeye değer manzaralar sunuyor.
Yaylada sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan besiciler, büyük ve küçükbaş hayvanlarının yeterli besin alabilmesi için günün büyük bölümünü mevsimin etkisiyle solan otlaklarda geçiriyor.
Zaman zaman sis bulutlarıyla kaplanan Saveriksa Yaylası, hava sıcaklıkları düşmesine rağmen doğal canlılığını koruyor.
Sis bulutları arasında çalışan besiciler, hayvanlarının bakımı ve kışlık hazırlıklarını bitirmek için yoğun mesai harcıyor.