Son Dakika: Türkiye'nin önde gelen seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan hayatını kaybetti

Türkiye'deki en önemli seslendirme sanatçılarının başında gelen Sungun Babacan, İstanbul'da yaşamını yitirdi. 63 yaşında hayata gözlerini yuman Babacan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Usta ismin bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

"TÜM SEVENLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Seslendirme mesleğinin efsane isimlerinden, değerli ustamız ve üyemiz Sungun Babacan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerinin ve seslendirme camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Usta sanatçının kesin ölüm nedeni ve cenaze programı henüz netlik kazanmadı.

SUNGUN BABACAN KİMDİR?

5 Ekim 1958 tarihinde dünyaya gelen Sungun Babacan, lisans eğitimini ise İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Seslendirme çalışmalarına TRT'de başlayan Sungun Babacan, bu zamana kadar birçok projede seslendirme sanatçısı olarak görev aldı. Başarılı seslendirme sanatçısı Sungun Babacan ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde seslendirme üzerine eğitimler verdi.

Başta Tom Cruise olmak üzere birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde ünlü sanatçıların seslendirmesini yaptı. 2012-2015 yılları arasında Kanal D ekranlarında mimar Selim Yuhay'ın sunuculuğunu yaptığı "Evim Şahane" programının dış sesi oldu. Ardından aynı program 2016 yılı eylül ayından itibaren TV8 ekranlarında yine mimar Selim Yuhay'ın sunuculuğunu yaptığı ve anlatımlarını Sungun Babacan'ın yaptığı "Güle Güle Oturun" adı ile devam etti.