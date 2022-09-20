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Son dakika kültür sanat: Bali Adası'nda Hindu geleneklerine göre kraliyet ailesi için ölü yakma töreni gerçekleştirildi

Kültür Sanat Haberleri

Son dakika kültür sanat haberine göre Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Gianyar bölgesinde, Hindu geleneklerine göre kraliyet ailesi için ölü yakma töreni gerçekleştirildi.

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Gianyar bölgesinde, Hindu geleneklerine göre kraliyet ailesi için ölü yakma töreni gerçekleştirildi. Merhumun naaşı, 18 metre yüksekliğindeki cenaze kulesine yerleştirilerek yakıldı.

Kaynak: AA / Anton Raharjo - Kültür Sanat

Bali Adası Kültür Sanat Haberler Son Dakika

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