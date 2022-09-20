Haberler ›› Kültür Sanat ›› Son dakika kültür sanat: Bali Adası'nda Hindu geleneklerine göre kraliyet ailesi için ölü yakma töreni gerçekleştirildi - Haberler

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