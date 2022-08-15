Son dakika haberleri... Mardin'deki aşiret düğününde örnek pankart: "Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır" Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hayatını birleştiren bir çiftin düğünlerini yapacağı salonun girişine 'Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır' pankartı asılması hem örnek teşkil etti hem de beğeni topladı.

Mardin'deki aşiret düğününde örnek pankart: "Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır"

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hayatını birleştiren bir çiftin düğünlerini yapacağı salonun girişine 'Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır' pankartı asılması hem örnek teşkil etti hem de beğeni topladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir düğün salonundan ateşlenen yorgun mermiyle hayatını kaybeden 12 yaşındaki Onur Başboğa'nın vurulması düğünlerde sıkılan silahların ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu olaydan sonra Kızıltepe'de yaşayan Tat Aşireti mensubu İsmail Erboğan hayatını Büşra Çelik ile birleştireceği düğün töreninde örnek teşkil edilecek bir uygulamaya imza attı. Yaklaşık 3 bin davetlinin katıldığı düğün töreninin yapılacağı salon girişine 'Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır' pankartı asıldı. Bu uyarıcı pankart, silah sıkılmadan da eğlenebileceğimizi göstermiş oldu.

Aşiret düğünlerinde silaha izin vermediklerini hatırlatan damadın kardeşi Salih Erboğan, "Gökçe Mahallesinde Hasan Erboğan adına böyle bir pankart astık. Kesinlikle silaha hayır. Bu zamana kadar kimse silah sıkmakla kimse kahraman olmamış. Biz de böyle bir tepki verdik. Düğünlerimizde silah sıkılmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz" dedi.

Düğüne katılanlar da uygulamanın çok güzel olduğunu ve örnek olacağını belirtti. Davetlilerden Mehmet Buluktimur, "Bildiğiniz üzere Doğu ve Güneydoğu'da yaşadığımızdan ve aşiretçilik sisteminden dolayı aşırı kalabalık düğünlerimiz oluyor. Geçen gün yorgun mermi nedeniyle genç bir evladımızın hayatını kaybettikten sonra biz de Salih kardeşimizden ricada bulunduk. Salih kardeşimizde düğünün girişinde düğünlerde silahın tamamen yasak olduğunu, sevincimizi birbirimizle selamlaşarak, oynayarak, halay çekerek ve beraber oturarak paylaşmamız gerektiğini, silah sıkarak sevinci paylaşılmayacağını gösterdik. Bu şekilde sadece etrafımızdaki insanlara rahatsızlık verebileceğimizi düşünerek düğünlerde silah sıkmaya hayır diyerek böyle bir pankart asmaya gerek duyduk" ifadelerini kullandı.

Düğünde davetliler, halaylar çekerek ailenin mutluluğuna ortak oldu.