Son dakika haber | Malatya'da coğrafi işaretli yöresel ev yemekleri yarışması yapıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da bu yıl ikincisi geçekleştirilen Kayısı Çiçeği Şenliği kapsamında coğrafi işaretli Malatya yöresel ev yemekleri yarışması düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik çerçevesinde Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından organize edilen coğrafi işaretli Malatya Yöresel Ev Yemekleri yarışması MABESEM Fuaye Alanı'nda yapıldı.

Türkiye'nin önemli şeflerinin, gastronomi ve lezzet yazarlarının jüri üyeliği yaptığı yarışmada, coğrafi işaretli tiritli köfte, haşlama içli köfte, kiraz yaprağından ekşili köfte, Arapgir dolaması ve Akçadağ kömbesi yemekleri yarıştı.

Çok geniş bir mutfak kültürüne sahip olan Malatya'nın bu zenginliğinin dünyaya en iyi şekilde tanıtılmasının amaçlandığı yarışmaya 26 ev kadını katıldı.

Jürinin değerlendirmesi sonucunda, Arapgir dolaması ile Kübra Öztürk birinci olurken, ikinciliği haşlama içli köfte ile Sevgican Buruk, üçüncülüğü kiraz yaprağından ekşili köfte yemeğiyle Aynur Ürkmez, dördüncülüğü Akçadağ kömbesi ile Gülhan Kılıç Özdemir alırken tiritli köfte yemeği ile Fatma Acar ise beşinci oldu.