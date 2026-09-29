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SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da prova uçuşu yaptı

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SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da prova uçuşu yaptı
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TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da prova uçuşu yapan F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, alandaki vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Ekip lideri Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın manevraları heyecanla izlendi; SOLOTÜRK saat 16.30'da ikinci prova uçuşunu yapacak.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında SOLOTÜRK, kadim topraklarda prova uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK lideri Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın manevraları alandaki vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında tarihin sıfır noktası medeniyetlerin beşiği Şanlıurfa'da prova uçuşu gerçekleştirdi. Ekip lideri Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın yaptığı manevralar alandaki vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi. Yüksek performanslı dönüşle ve alçak irtifa geçişleri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

SOLOTÜRK saat 16.30'da ikinci prova uçuşu daha gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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