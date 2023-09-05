Söke Belediyesi, Kurtuluş Haftası Etkinlikleri kapsamında tarihçi-yazar Sinan Meydan ile imza günü ve söyleşi düzenledi. Sinan Meydan, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlikte ayrıca tiyatro oyunu ve konser de yer alacak.

Söke Belediyesi, Kurtuluş Haftası Etkinlikleri kapsamında tarihçi-yazar Sinan Meydan ile imza günü ve söyleşi düzenledi.

Söke Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte Sinan Meydan, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, belediye meclis üyelerinin, belediye başkan yardımcılarının, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı söyleşide Sinan Meydan'a teşekkürlerini iletip, plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

Söke Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi'nde gerçekleşen söyleşiye katılan vatandaşlar, söyleşi sonunda tarihçi-yazar Sinan Meydan'a kitaplarını imzalattı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Arıkan, "Her sene bu etkinlikler artarak devam edecektir. Sökemiz Kurtuluş Savaşı'nda Batı Anadolu'da çok önemli bir noktada. Söke Cafer Efe'leriyle örnek olan, tarihe damga vurmuş bir memleket, bir millet. Dolayısıyla kendi kıymetimizi bilmemiz lazım. Sinan Meydan hocamın dediği gibi, bizim kurtuluşu Samsun'dan beklemeye gerek yok. Aslında hepimiz birer Atatürk'üz. Kendinize güvenin, inşallah biz bu çemberden de hep beraber çıkacağız. Kendisine ailesine, değerli eşine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum" dedi.

Söke Belediyesi Kurtuluş Haftası Etkinlikleri kapsamında 5 Eylül 2023 Salı günü saat 21.00'de Kuvayi Milliye Destanı isimli tiyatro oyunu, Uğur Mumcu Parkı'nda sahnelenecek. 6 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 20.30'da sanatçı Can Gox, Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak.