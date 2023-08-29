Söke Belediyesi Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Söke Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın ekipleri ağırlamasıyla başladı. Festival, 5 farklı ülkeden 250 kişilik dans ekibinin katılımıyla devam edecek.

Söke Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın gün içerisinde belediye meclis salonunda ekipleri ağırlaması ile başladı.

Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek, Kuzey Osetya'dan gelen ekiplerin temsilcilerine meclis salonunda 'hoş geldin' diyerek hediye takdim eden Başkan Arıkan, Kültür ve Sanat Festivali'nin artık her yıl devam edeceğini belirtti. Hediye takdiminin ardından belediye meydanında hatıra fotoğrafı çektiren ekipler, Belediye Bandosu eşliğinde sahne performanslarının sergileneceği Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Festival Cumhuriyet Meydanı'nda yöresel halk dansları ve müziklerle devam etti.

5 farklı ülkeden 250 kişilik dans ekibinin katılımıyla gerçekleşen festival, 29 Ağustos Salı ve 30 Ağustos Çarşamba akşamları saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek.