Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Jandarma Bandosu ve Merve Özbey sahne aldı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve sanatçı Merve Özbey sahne aldı. Konseri 20 bine yakın kişi izledi ve havai fişek gösterisi yapıldı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 742'ncisi düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ile sanatçı Merve Özbey sahne aldı.
Söğüt Belediyesi Tören Alanı'ndaki Jandarma Bandosu konserini izleyen 20 bine yakın kişi, zaman zaman çalınan parçalara eşlik etti.
Konserin sonunda Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Belediye Başkanı İsmet Sever, bando şefine ve ekibine hediyeler verdi.
Daha sonra sanatçı Merve Özbey şarkılarını seslendirdi.
Konser sonunda havai fişek gösterisi de yapıldı.