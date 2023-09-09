Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Jandarma Bandosu ve Merve Özbey sahne aldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve sanatçı Merve Özbey sahne aldı. Konseri 20 bine yakın kişi izledi ve havai fişek gösterisi yapıldı.