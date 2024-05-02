Siyasete ara veren Gürsel Tekin'den 'Parçalanmış hayatlar' belgeseli

Gürsel Tekin şimdilerde İstanbul sokaklarında vatandaşların yaşadığı sorunlara parmak basıyor.

Madde bağımlılığının pençesinden kurtulmuş insanlarla bir araya gelen Tekin, parçalanmış hayatların hikayesini dinledi. Sokağın sesi olan Gürsel Tekin, İstanbul ilçelerinde esnafla yapılan röportajlara da belgeselde yer verdi. Bağcılar'da bir esnaf, bağırsak kanserine neden olan bir maddenin kullanımın bölgede yaygınlaştığını söyledi.