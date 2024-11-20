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Siverek'te İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Mont ve Bot Yardımı

Siverek'te İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Mont ve Bot Yardımı
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İyilik Haritası Derneği, Siverek ilçesindeki kırsaldaki okulları ziyaret ederek 120 ihtiyaç sahibi öğrenciye mont ve bot dağıttı. Dernek yöneticisi Vedat Salihoğlu,Türkiye'nin farklı bölgelerinde de benzer yardım çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İyilik Haritası Derneği tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot dağıtıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı Siverek Temsilciliği ile İyilik Haritası Derneği üyeleri, kırsaldaki okulları ziyaret ederek ihtiyaç sahibi 120 öğrenciye getirdikleri mont ve botları teslim etti.

Program kapsamında Üstüntaş ilk ve ortaokuluna giden dernek üyeleri, öğrencilere mont ve bot dağıttı.

Dernek yöneticisi Vedat Salihoğlu, AA muhabirine, farklı bölgelerde de yardım çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kendilerine ulaşan bir öğretmenin talebiyle geldiklerini belirten Salihoğlu, "Okulundaki öğrencilerin mont ve bota ihtiyacı olduğunu söyledi. Bizde bunun üzerine öğretmenimizle iletişime geçerek okuluna gelip malzemeleri ve çeşitli hediyeleri teslim ettik. Sadece Siverek'te değil, Türkiye'nin diğer bölgelerinde de yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz. Elimizden geleni gayreti göstereceğiz. Çocuklarımızın gözlerinde ışıltıyı görünce mutlu oluyoruz." dedi.

Okulun sınıf öğretmeni Meltem Çetinkaya ise derneğe sosyal medya aracılığıyla ulaştığını dile getirerek, "Yardım aktivitelerini görünce bende öğrencilerim için başvuruda bulundum. Sağ olsunlar bizi kırmayıp bugün geldiler. Öğrencilerime mont ve bot yardımında bulundular. İyilik Haritası Derneği üyelerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Selahattin Ayata da dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Kültür Sanat
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