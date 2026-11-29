Sivas Zara'da Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi bir hafta açık kalacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sivas'ın Zara ilçesinde Çanakkale zaferini anlatan “Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi” Belediye Düğün Salonu'nda ziyarete açıldı. Bir hafta açık kalacak sergi öğrencilerden ilgi görürken Başkan Fatih Çelik, eserlerin kendilerini o döneme götürdüğünü belirtti.
Sivas'ın Zara ilçesinde, Çanakkale zaferinin anlatıldığı "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.
Belediye Düğün Salonu'nda açılan sergide Çanakkale zaferi ve ruhunu yansıtan eserler yer aldı.
Ziyaretçilerini bir hafta ağırlayacak sergi özellikle öğrencilerden ilgi görüyor.
Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, açıklamasında, Çanakkale zaferinin ve ruhunun yarınlara taşınması, gelecek nesiller tarafından da anlaşılması amacıyla açılan sergide yer alan eşyaların kendilerini o döneme götürdüğünü belirtti.
Kaynak: AA