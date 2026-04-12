833 yıllık tarihi caminin restorasyonu titizlikle devam ediyor

Sivas'ta yer alan tarihi Ulu Cami'de devam eden restorasyon çalışmaları kapsamında, minare iskelesi nisan sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, tarihi mirasın korunmasına yönelik titizlikle sürdürülüyor.

Sivas'ta bulunan tarihi Ulu Cami'de, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda aralıksız devam ediyor. Vakıflar tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yetkililerden bilgi aldı. Şimşek, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, tarihi mirasın korunmasına yönelik emeği geçenlere teşekkür etti. Çalışmalar kapsamında, caminin minaresinde yüzey restorasyonu için çelik iskele kurulumuna başlandı. İskele kurulumunun nisan ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Mayıs ayı itibarıyla ahşap üst döşeme kaplama çalışmalarına başlanması öngörülürken, cami içerisinde devam eden temel güçlendirme çalışmaları çerçevesinde 50 kolondan 30'unun imalatı tamamlandı. Kalan 20 kolonda ise çalışmalar aralıksız şekilde sürdürülüyor. Önümüzdeki süreçte iç mekanda tesviye işlemleri gerçekleştirilecek, yapının özgün dokusuna uygun olmayan taşların değişimine başlanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
