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Sivas'ta Unutulan Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus'un Türbesi

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Selçuklu İmparatorluğu'nun önemli sultanlarından 1. İzzeddin Keykavus'un türbesi, Sivas'ta halk tarafından bilinmiyor. Kendi yaptırdığı Şifahiye Medresesi'nde metfun bulunan Keykavus, deniz ticaretine büyük katkılarda bulunmuş ve birçok fetih gerçekleştirmiştir. Türbe, yıllar sonra kapılarını ziyaretçilerine açmayı bekliyor.

Önünden binlerce kişi geçiyor, yüzlercesi o kabrin Selçuklu sultanına ait olduğu bilmiyor

SİVAS - Selçuklu İmparatorluğu'nun en önemli sultanlarından birisi olan Sultan 1. İzzeddin Keykavus, kendi yaptırdığı Şifahiye Medresesi'nde metfun bulunuyor. Kardeşi 1. Alaeddin Keykubad'ın talimatı üzerine Konya yerine Sivas'a defnedilen 1. İzzeddin Keykavus'un türbesi, vatandaşlar tarafından bilinmiyor.

Saltanatı döneminde ülkesini dünyaya ve denizlere açan ve Selçuklu'yu önemli bir ticaret merkezi haline getiren Sultan 1. İzzeddin Keykavus'un kabri, Sivas'ta bulunuyor. Bilime ve ilime büyük önem veren 1. İzzeddin Keykavus, ölümünün ardından 1217 yılında Sivas'ta yapımına başlattığı Şifahiye Medresesi'ne defnedildi. Sinop ve Antalya'yı fethederek Selçuklu'nun liman ticaretinde etkin rol oynayan ve yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybeden 1. İzzeddin Keykavus'un kabri, pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Yıllarca kilitli kalan ve yaklaşık 2 ay önce kapıları açılan 1. İzzeddin Keykavus'un kabristanı ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Selçuklu'yu ticaret merkezi haline getirdi

Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus'un hayatı ile ilgili bilgiler veren Uzman Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş, "İçinde bulunduğumuz alan Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus türbesi, İzzettin Keykavus 1211 yılında Gıyaseddin Keyhüsrev'in ölümüyle birlikte tahta geçiyor ve yaklaşık 9 yıl boyunca Selçuklu'nun hükümdarlığını yapıyor. Hükümdarlık süresince öncelikle küçük kardeşi Alaeddin Keykubad ile taht mücadelesi veriyor ve vermiş olduğu taht mücadelesini kazandıktan sonra Alaeddin Keykubad'ı Ankara'da Ankara Kalesi'nde zindana attırıyor. 9 yıl gibi kısa bir sürede Selçuklu'ya en parlak dönemlerinden birisini yaşatmıştır. Özellikle Sinop'un fethedilmesiyle birlikte Selçuklu'nun tekrar Karadeniz'le bağlanmış ve Selçuklu önemli bir ihracat merkezi haline dönüşmüştür. Bu dönemde deniz ticaretinde Selçuklular önemli gelişmeler kaydeder ve Venediklilerle ticaret anlaşması yapılır" dedi.

Kendi yaptırdığı Darüşşifa'ya defnediliyor

1. İzzeddin Keykavus'un doğu seferine çıktığı sürede verem hastalığına yakalandığını ifade eden Budaktaş, "Bu hastalığın neticesinde de 1220 yılında vefat ediyor. Malatya'da vefat ettikten sonra Selçuklu'nun başkenti Konya'ya defnedilmek üzere cenazesi yola çıkıyor. Vefat haberini alan kardeşi 1. Alaeddin Keykubad Selçuklu tahtına çıkıyor ve Selçuklu'nun hükümdarı uzuyor. Ancak ağabeyiyle süren taht kavgaları neticesinde cenazesinin Konya'ya defnedilmesine karşı çıkıyor. Özellikle başkent olması sebebiyle Selçuklu sultanlarının mezarları ve türbeleri Konya'dadır. 1. Alaeddin Keykubad ağabeyinden olan bu kininden dolayı Konya'ya defnedilmesini istemiyor ve orada inşaatı devam eden türbenin yapımını da tamamlattırmıyor. Bunun üzerine cenaze tekrar Sivas'a gönderiliyor. 1217 yılında inşasını başlatmış olduğu Şifahiye Medresesi'nin içerisine defnediliyor" şeklinde konuştu.

Türbeyi ilk defa ziyaret ettiğini söyleyen Sevim Aydeş, "1. İzzeddin Keykavus'un türbesindeyiz. Yıllardır buraya gelip gidiyordum, gerçekten yeni fark ettim. Sürekli gidip gelirdik, yeni gördük, bir değişik oldu" dedi.

Sivas'ta Unutulan Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus'un Türbesi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - Kültür Sanat

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