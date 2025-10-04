Sivas'ta 'Türkülerin Yolculuğu' Konseri Düzenlendi
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Devlet Türk Halk Müziği korosu, Sivas'ta 'Türkülerin Yolculuğu' isimli bir konser verdi. Konserde Anadolu'nun çeşitli yörelerinden türküler seslendirildi.
Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği korosu ses sanatçıları "Türkülerin Yolculuğu" isimli konser verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Fikret Ayyıldız yönetimindeki koroda ses sanatçıları Faruk Çetin, Özlem Kızıltaş, Pınar Pakoğlu ve Ufuk Benli, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinden türküler seslendirdi.
Konseri, koro müdürü Davut Kaya ve çok sayıda müziksever izledi.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Kültür Sanat