Haberler

Sivas'ta 'Türkülerin Yolculuğu' Konseri Düzenlendi

Sivas'ta 'Türkülerin Yolculuğu' Konseri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Devlet Türk Halk Müziği korosu, Sivas'ta 'Türkülerin Yolculuğu' isimli bir konser verdi. Konserde Anadolu'nun çeşitli yörelerinden türküler seslendirildi.

Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği korosu ses sanatçıları "Türkülerin Yolculuğu" isimli konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Fikret Ayyıldız yönetimindeki koroda ses sanatçıları Faruk Çetin, Özlem Kızıltaş, Pınar Pakoğlu ve Ufuk Benli, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinden türküler seslendirdi.

Konseri, koro müdürü Davut Kaya ve çok sayıda müziksever izledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Kültür Sanat
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Geceyi kıyamete çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM heyeti ile görüşen Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı

Öcalan'dan süreçle ilgili yeni mesaj! Bir noktayı özellikle vurguladı
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.