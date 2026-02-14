Sivas'ta THM Korosu "Saz ve Söz ile Sevda" konseri verdi
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 'Saz ve Söz ile Sevda' adlı konserinde Anadolu'nun seçkin türkülerini seslendirdi.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, ses ve saz sanatçıları "Saz ve Söz ile Sevda" konseri düzenledi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, Anadolu'nun değişik yörelerinin seçkin türkülerini seslendirdi.
Konseri Koro Müdürü Davut Kaya, il protokölü ve çok sayıda vatandaşlar izledi.
