Nesli tehlike altındaki turnalar Sivas'ın göllerini mesken tuttu

Nesli tehlike altında olan türler arasında yer alan turnalar, Sivas'ın göllerinde üreme dönemine girdi.

Zara ilçesinde bulunan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan Tödürge Gölü ile Hafik ilçesinde bulunan Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olarak tescil edilen Hafik Gölü çevresinde yiyecek arayan turnalar, AA muhabirleri tarafından görüntülendi.

Çift halinde gezen turnaların yanlarında yavrularının da bulunduğu görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında yer alan Sivas'ta, DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri 185 turnayı kayıt altına aldı.

Üremek için sulak alanlardaki sazlıkları tercih eden turnaların son dönemlerde sayılarında artış olduğu tahmin ediliyor.

DKMP'nin 2013'te hazırladığı "Turna Eylem Planı" ile nesli tehlike altında olan türlerden olan turna popülasyonları düzenli olarak takip ediliyor.

Sivas başta olmak üzere Ardahan, Erzurum, Erzincan, Van, Muş gibi illerde üreyen turnalar, kışlama için Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı ile Adana'daki Yumurtalık Lagünü Milli Parkı ve Akyatan-Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı tercih ediyor.

Zara ilçesine bağlı Canova köyünde yaşayan Ömer Yüksel, AA muhabirine, 4-5 yıl önce bölgeye daha çok turna geldiğini söyledi.

Tödürge Gölü'nün uzantısı olan sazlık alanda kamışların çok olması nedeniyle turnaların bu alanı yumurtlama döneminde kullandığını anlatan Yüksel, "Bu yıl suyun çok olması nedeniyle hayvanlar yumurtlayamadı. Önceden su azdı, kamış çok oluyordu ve turnalar kamışın içine yumurtluyordu. Bu sene su çok olduğu için turnalar geldi ama yumurta bırakamıyor." diye konuştu.

"Yanlarına yaklaşamıyoruz hemen uçup gidiyorlar"

Bölgede turnaları sürekli gördüğünü dile getiren Yüksel, "Bu alanda yayılıyorlar. Yanlarına yaklaşamıyoruz hemen uçup gidiyorlar. Bütün hayvanların burada olması, yumurtlaması güzel oluyor. Bölgede çok kuş vardı ama önceki yıllarda sazlığa su akmadığı için hepsi gitti. Şimdi çok su geldi ama kamış olmadığı için hayvanlar barınamıyor, suya inemiyorlar." ifadelerini kullandı.