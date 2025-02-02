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Sivas'ta 'Kültürümüzün Mirası Armağan Türküler' Konseri Düzenlendi

Sivas'ta 'Kültürümüzün Mirası Armağan Türküler' Konseri Düzenlendi
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Sivas'ta amatör seslerden oluşan Türk Halk Müziği korosu, 'Kültürümüzün Mirası Armağan Türküler' adlı konser programı düzenledi. Konserde Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait türküler seslendirildi.

Sivas'ta amatör seslerden oluşan Türk Halk Müziği (THM) korosu konser programı düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Sivas Belediyesi tarafından oluşturulan koro, "Kültürümüzün Mirası Armağan Türküler" adlı konser verdi.

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ses sanatçısı Çiğdem Elmas'ın da sahne aldığı konserde, koro şefi Onur Erdem yönetimindeki ses sanatçıları Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini koro ve solo olarak seslendirdi.

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fuat Alper Karaca, yaptığı konuşmada, "Türkülerimiz sadece bir ezgi değil, milletimizin ortak hafızası ve duygularımızın sesi olmasıdır. Her bir türkü bir yaşanmışlığın, sevdanın, mücadelenin ifadesidir. Bu yönden türkülerimize sahip çıkmalıyız." dedi.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Topçu, Kültür AŞ Genel Müdürü Adem Kehci ve SİDAŞ Genel Müdürü Halil Temel ses sanatçılarına ve koro şefi Onur Erdem'e teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Kültür Sanat
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