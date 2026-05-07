Sivas'ın Zara ilçesinde "saya gezmesi" geleneği canlandırıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen 'saya gezmesi' etkinliği, Koç katımının 100'üncü gününde geleneksel kıyafetlerle yapılan kutlamalarla gerçekleştirildi. Etkinlikte ilçe esnafı ve mahalleler ziyaret edilirken, katılımcılar maniler ve türküler eşliğinde halay çekti.

Koç katımının 100'üncü gününde düzenlenen ve "bereket töreni" olarak kutlanan "saya gezmesi" adlı gelenek için Sivas'ın Zara ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Geleneksel kıyafetler ve saya kostümleriyle "saya gezmesi" etkinliğine katılanlar, ilçe esnafını ve mahalleleri ziyaret etti.

Bu yıl ikinci kez ilçe merkezinde yapılan etkinlikte, saya ekibi maniler ve türküler eşliğinde halaylar çekti, buğday, un, yağ, kuruyemiş toplayarak esnaf ve vatandaşları Hıdırellez Şenliği'ne davet etti.

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneğince canlandırılan saya gezmesinde, Dernek Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, sayacı görevini üstlenerek davul, zurna, cümbüş eşliğinde vatandaşlara maniler okudu.

Sümbüloğlu, yaklaşık 60 yıldır bölgede unutulan, yapılmayan saya gezmesinin bu yıl ikincisini yaptıklarını belirterek, etkinliğin ilçe halkı, esnaf ve vatandaşlardan beğeni topladığını söyledi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel
