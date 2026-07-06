Anadolu'nun kadim mirası geleceğe taşınıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen 'Anadoludakiler: Geleneksel El Sanatları Tasarım Merkezi Projesi' ile Sivas'ın tarihi ve kültürel mirasının özel tasarımlara sahip el sanatları çalışmalarına aktarılması amaçlandı.

Proje ile Hitit, Asur, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok devletten bugüne kadar gelebilmiş cami, medrese, kilise ve diğer mimari yapıların ve üzerlerindeki kitabeler, kabartmalar, motiflerin ve Sivas'a özgü kültürel değerlerin modern ve ilimizin tarihini yansıtacak tasarımlara dönüştürülmesi hedeflendi. Bu medeniyetlere ait motiflerden esinlenerek oluşturulan tasarımlar günümüz teknolojisiyle harmanlanarak somut ve somut olmayan kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlandı.

Sivas İl Özel İdaresinin yürütücüsü ve Sivas Halk Eğitim Merkezi ile Olgunlaşma Enstitüsünün iştirakçisi olduğu Sivas İl Özel İdaresine ait Gani Özdoğan Konağı'nda proje kapsamında çini/seramik, el nakışı ve baskı, takı tasarım ve kuyumculuk, cam işleme, boyama ve rölyef atölyeleri kuruldu. Bu atölyelerde dezavantajlı durumda bulunan kadınlara yönelik usta öğreticiler tarafından çini, seramik, el nakışı (tekstil - dokuma), baskı operatörlüğü eğitimleri verildi. Toplamda 80 kadar kursiyere 3 bin 600 saate yakın süren 6 farklı kurs verildi. Eğitim alan kursiyerlere sosyal medya pazarlama, e-ticaret, ürün fotoğrafçılığı eğitimleri de verilerek ürettikleri ürünleri kendi satış kanalları vasıtasıyla pazarlamaları böylece bulundukları dezavantajlı konumu tersine çevirerek üreten ve kendi hayatlarını idame ettirebilen bireyler olarak toplumda yer almaları sağlandı.

SOGEP desteğiyle Geleneksel El Sanatları Merkezi Projesi hayata geçirildi. Proje faaliyetlerine Doğu Anadolu Projesi (DAP) ile de destek verilerek merkezin altyapısı güçlendirildi. Böylece üretim, eğitim ve istihdamı destekleyen bütüncül ve sürdürülebilir bir merkez şehre kazandırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı