Haberler

Sivas'ta, Filistin temalı resim sergisi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta Yavuz Selim Ortaokulu'nda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan resim sergisi açıldı. Sanat öğretmeni Hayriye Özay ve öğrencileri, toplumsal duyarlılığı artırmak için 101 eser oluşturdu.

Yavuz Selim Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Hayriye Özay ve öğrenciler tarafından hazırlanan serginin açılışı Şems-i Sivasi Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Özay, konuşmasında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, toplumsal duyarlılık oluşturmak için öğrencileriyle sergiyi oluşturduklarını söyledi.

Emeği geçen öğrencilerini tebrik eden Özay, "İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde yaptığı katliama karşı bir şey yapamamak beni derinden yaraladı. Bir sanatçı olarak fırçamın gücüne inandım, böylece sergimizi hazırlamaya başladık." dedi.

Özay, tepkilerini sanatla ortaya koymak istediklerini belirterek, "Bunun neticesinde çok güzel çalışmalar ortaya çıktı. 101 eserin bulunduğu resim sergisini açtık. Umuyorum ki mazlum Filistin halkının sesi duyulur, katliam bir an önce sona erer." diye konuştu.

Öğrencilerden Semanur Özdemir ise Filistin'deki acıları, zulmü, çocukların ve insanların yaşadıklarını gördükçe büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Filistin temalı resimler çizerek yaşanan insanlık dramını duyurmaya çalıştıklarını aktaran Özdemir, "Öğretmenlerimizin destekleriyle çok anlamlı çalışmalar hazırladığımızı düşünüyorum. Emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, katliamın bir an önce son bulmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi, iki gün açık kalacak.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

