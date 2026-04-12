Sivas'ta, Filistin temalı resim sergisi açıldı

Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla resim sergisi açıldı.

Yavuz Selim Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Hayriye Özay ve öğrenciler tarafından hazırlanan serginin açılışı Şems-i Sivasi Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Özay, konuşmasında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, toplumsal duyarlılık oluşturmak için öğrencileriyle sergiyi oluşturduklarını söyledi.

Emeği geçen öğrencilerini tebrik eden Özay, "İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde yaptığı katliama karşı bir şey yapamamak beni derinden yaraladı. Bir sanatçı olarak fırçamın gücüne inandım, böylece sergimizi hazırlamaya başladık." dedi.

Özay, tepkilerini sanatla ortaya koymak istediklerini belirterek, "Bunun neticesinde çok güzel çalışmalar ortaya çıktı. 101 eserin bulunduğu resim sergisini açtık. Umuyorum ki mazlum Filistin halkının sesi duyulur, katliam bir an önce sona erer." diye konuştu.

Öğrencilerden Semanur Özdemir ise Filistin'deki acıları, zulmü, çocukların ve insanların yaşadıklarını gördükçe büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Filistin temalı resimler çizerek yaşanan insanlık dramını duyurmaya çalıştıklarını aktaran Özdemir, "Öğretmenlerimizin destekleriyle çok anlamlı çalışmalar hazırladığımızı düşünüyorum. Emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, katliamın bir an önce son bulmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi, iki gün açık kalacak.