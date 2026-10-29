Sivas'ta Devlet THM Korosu, 29 Ekim'e özel ücretsiz konser verdi

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Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konser düzenledi.

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Valilik koordinasyonunda Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde halka açık ve ücretsiz düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden kahramanlık türküleri seslendirdi.

Onuncu Yıl Marşı ile sona eren konseri, Vali Yılmaz Şimşek, eşi Çiğdem Olgun Şimşek, il protokolü ve çok sayıda vatandaş izledi.

Konser sonrası vali ile eşi, şef Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.

Kaynak: AA