Sivas'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı Düzenlendi

Sivas'ta 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek; 'Din hizmetlerinin yürütülmesi için büyük fedakarlıklar gösteren sizler, insani ve ahlaki değerlerin yaşanması için halkımıza din hizmetlerinin sunulması için daima gayretle çalışıyorsunuz' dedi.

Sivas'ta 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ; "Din hizmetlerinin yürütülmesi için büyük fedakarlıklar gösteren sizler, insani ve ahlaki değerlerin yaşanması için halkımıza din hizmetlerinin sunulması için daima gayretle çalışıyorsunuz" dedi.

Sivas Müftülüğü tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il protokolü, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Program öncesi Vali Şimşek, Dr. Fatmagül Saklavcı tarafından hazırlanan hüsn-i hat, tezhip sergisi ile Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Programda konuşan Vali Şimşek; "Din hizmetlerinin yürütülmesi için büyük fedakarlıklar gösteren sizler, insani ve ahlaki değerlerin yaşanması için halkımıza din hizmetlerinin sunulması için daima gayretle çalışıyorsunuz. İnşallah bu hafta vesilesiyle zihinlerimiz ve gönüllerimiz her daim caminin huzur iklimi ile buluşacak, kadını, erkeği, çocuğu, genci ve yaşlısıyla ibadethanelerimiz her daim dolup taşacak, birlik ve beraberlik, kardeşlik ve vefa duygularımız buralarda pekişecektir" dedi.

İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ise, "Camilerimiz ve din görevlilerimizin en önemli görevlerinden birisi toplumumuzu Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnet eksenine getirerek geliştirmektir. Bu fikirde zayıflayan temel değerlerimizin ifası elbette öncelikle hedefler arasında olmalıdır" diye konuştu.

Programa konuşmacı olarak katılan Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan da, "Günümüzün Müslümanları olarak bizler görevlerimizi hatırlamamız gerekiyor. Din görevlileri olarak bizim görevimiz sadece kendimizle ilgili bizimle sınırlı değil sadece bulunduğumuz muhitte, mahallede, köyde sınırlı değil. Efendimiz nasıl bütün varlığa hitap ettiyse günümüz Müslümanları olarak ve dahi efendimizin varisleri olarak kürsü mihrap görevini ifa edenler olarak aynı hassasiyeti aynı görev bilincini yeniden kuşanarak yolumuza devam etmemiz gerektiğini bir defa daha kendimize söz vererek yerine getirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Konferans sonunda Cihan'a günün anısına SCÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Arslan tarafından hediye takdim edildi. İlahi dinletisinin ardından 2023 yılında emekli olan din görevlilerine plaket takdimi yapıldı. - SİVAS