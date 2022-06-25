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Sivas'ta Anadolu ezgileri konseri verildi

AA - Çetin Karaçoban - Kültür Sanat
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Sivas'ta Anadolu ezgileri konseri verildi

Sivas'ta Türk Halk Müziği (THM) Korosu tarafından düzenlenen konserde Anadolu ezgileri seslendirildi.

Sivas'ta Türk Halk Müziği (THM) Korosu tarafından düzenlenen konserde Anadolu ezgileri seslendirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet THM Korosu sahne aldı.

Koro, şef Solmaz Kadıoğlu yönetiminde Sivas başta olmak üzere Anadolu'nun farklı yörelerinin türkülerini seslendirdi.

AA / Çetin Karaçoban - Kültür Sanat

Muhsin Yazıcıoğlu Sivas Kültür Sanat Haberler

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