Sivas Kongresi'nin 105. yılında 'Mandacılığa Hayır' dendi

- Sivas 105 yıl sonra bir kez daha "Mandacılığa hayır' dendi

SİVAS - Sivas Kongresinin 105. yılı coşkuyla kutlandı, kutlama programı çerçevesinde temsili canlandırma yapılarak 105 yıl sonra bir kez daha "mandacılığa hayır" dendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarından biri olan Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü, Sivas'ta düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının arından Atatürk Anıtına çelenk sunularak Sivas Kongresinin temsili canlandırması yapıldı. Yapılan canlandırmada 105 yıl sonra tekrar "mandacılığa hayır" dendi. Yapılan temsil sonrası Atatürk Caddesi üzerindeki Kongre Müzesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa İlter, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Özgür Özel, STK'lar ve vatandaşlar katılım gösteri.