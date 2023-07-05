Sivas Katliamı Torbalı'da Anıldı

Sivas Katliamı'nda yaşamını yitiren canlar, Torbalı'da anıldı. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, " Sivas'ta katledilen 33 aydınımızı saygıyla anıyorum. Madımak'ın ışığı hiç sönmeyecek" dedi.

2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı'nda yaşamını yitiren canlar, Torbalı'da bir kez daha anıldı. Torbalı Belediyesi ve Torbalı Aşık Mahzuni Şerif Cem ve Kültür Evi iş birliğiyle anma konseri düzenlendi. Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı'ndaki anma konserinde Bahtiyar Vural, Delal Kahraman ve usta sanatçı Cevdet Bağca sahne aldı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde türkülerle 'Madımak' anılırken Başkan Tekin, şunları söyledi:

"2 Temmuz 1993'te Madımak'ta katledilen canlarımızın ateşi hala yüreğimizi yakarken, yitirdiklerimiz hep aklımızda. Başta Sivas Madımak Katliamı olmak üzere bu ülkede yaşanan hiçbir katliamı unutmadık, unutturmayacağız. Bu duygularla bir kez daha Sivas'ta katledilen 33 aydınımızı saygıyla anıyorum. Madımak'ın ışığı hiç sönmeyecek."