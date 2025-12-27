Haberler

Sivas'ta Devlet THM Korosu ses sanatçıları "Yüreklerde Akif" konseri düzenledi

Güncelleme:
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 'Yüreklerde Akif' konserini gerçekleştirdi. Konserde, Anadolu'nun sevilen türkülerinin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve sanat anlayışı üzerine sunum yapıldı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları, "Yüreklerde Akif" adlı konser düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, Anadolu'nun çeşitli yörelerinin sevilen türkülerini solo ve koro olarak seslendirdi .

Programda, Mehmet Akif Ersoy'un sanat anlayışı, İstiklal Marşı'nın yazılışı ve hayatı ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

Konseri, il protokolü ve çok sayıda müziksever izledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Kültür Sanat
