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Şişli Plak Festivali Müzikseverleri Buluşturacak

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Müzikseverlerin ve plak koleksiyoncularının yoğun ilgi ve katılım gösterdiği 'Şişli Plak Festivali'nin açılışı bu yıl, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yanı sıra davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek. Festivalde birbirinden renkli etkinlikler ve konserler düzenlenecek. Ayrıca festivalde, Tolga Akyıldız anısına özel bir program da yer alacak.

Müzikseverlerin ve plak koleksiyoncularının yoğun ilgi ve katılım gösterdiği ' Şişli Plak Festivali'nin açılışı bu yıl, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yanı sıra davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek.

RENKLİ ETKİNLİKLERE SAHNE OLACAK

Geleneksel hale gelen; müzik dünyasının önemli isimlerini ve plak tutkunlarını 4'üncü kez buluşturacak olan Şişli Plak Festivali, iki gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ve konserlere ev sahipliği yapacak. Feriköy Organik Pazarı otopark alanında gerçekleşecek festivalde; söyleşiler, mezatlar, imza günleri, kahve ve yeme-içme stantları ile müzikseverler, keyifli zaman geçirecekler. Festivalde gerçekleşecek konserler kapsamında; Karsu, Sena Şener, Gaye Su Akyol ve Miskinler gibi ünlü sanatçılar da müzikseverlerle buluşacak. Plakseverler, tüm etkinlik ve konserlere ücretsiz olarak katılabilecek.

TOLGA AKYILDIZ'IN ANISINA ÖZEL PROGRAM

Şişli Plak Festivali'nde, yakın zamanda hayatını kaybeden gazeteci ve müzik yazarı Tolga Akyıldız da anılacak. Festival programında, 'Tolga Akyıldız Anısına Açık Sahne' etkinliğinde sürpriz isimler sahne alacak. Ayrıca festival katılımcıları, Plaktan DJ Mix ve Scratching atölyesine de katılabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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